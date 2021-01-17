بـ278.4 مليون جنيه.. «الوادي الجديد» تمول 4706 مشاريع

صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية "مشروعك " حتى الآن بلغ ٤٧٠٦ مشاريع مختلف النشاط بتكلفة إجمالية تقدر بـ ٢٧٨.٤ مليون جنيه، وفرت ٩٢٨٦ فرصة عمل لأبناء المحافظة.وأضاف الزملوط أن مركز الفرافرة حقق أكبر نسبة استفادة من التمويل الذي يقدمه المشروع خلال الثلاثة أشهر الماضية، بنسبة ٣٢ ٪ من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها على مستوى المحافظة بـ ١٢١ مشروعا، مشيرًا إلى أن قرية الكفاح جاءت الأولى على مستوى المركز بعدد ٥٩ مشروعا.وأكد المحافظ أن المحافظة تدعم كافة الشباب الراغب فى تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كافة التسهيلات الممكنة بفرع مكتب مشروعك بديوان عام المحافظة وفروع المكتب بالوحدات المحلية بالمراكز.