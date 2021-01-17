جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 9000 «كارت ميموري»

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة مصطفى السيد، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من كروت الذاكرة "الميموري"، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه محمد يوسف، مأمور اللجنة الجمركية، في راكب مصري الجنسية قادم من الإمارات.وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب أو رسوم أجاب بالنفي، وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائب الراكب وتفتيشه ذاتيا، فتبين وجود 9000 كارت ذاكرة "ميموري" مخبأة على جسم الراكب.قرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط رقم 11 لسنة2021 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.