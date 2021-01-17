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تقارير ومتابعات

خبير اقتصادي: مدينة الذهب ستعود بالإيجاب على زيادة المعروض والأسعار

الأحد 17/يناير/2021 - 01:19 م
الذهب
الذهب
إيمان ماهر
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر وفق أحدث التقنيات في هذا المجال، لتعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج والمعارض الراقية وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحي اللوجيستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لـ"الدستور"، إن أهمية إنشاء مدينة لصناعة الذهب كون مصر تمتلك العديد من المناجم أهمها منجم السكري، ومع تزايد البحث والاستشكاف بات ضروريا التخطيط لوجود تلك المدينة لأنها ستعود بالإيجاب على زيادة المعروض من الذهب.

وأضاف أبوزيد: "بالتالي التأثير على أسعار الذهب حيث يصبح أرخص، كما أن استهداف تطوير تلك الصناعة المهمة سيكون له أثار إيجابية على انتشارها وتوفير فرص عمل وبالتالي زيادة الإيرادات العامة من الضرائب وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار".

وتابع: "من المخطط أن يتم إنشاء المدينة بها 400 ورشة لإنتاج الذهب و150 ورشة تدريبية لخلق كوادر فنية تتسم بالكفاءة والمهارة في صناعة الذهب بما يساهم في رفع جودة المنتجات الذهبية وزيادة تنافسيتها عند التصدير".

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