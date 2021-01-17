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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا سيرابيون يُناقش أحد القضايا الجدلية بالكنيسة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:18 م
الأنبا سيرابيون
الأنبا سيرابيون
جرجس صفوت
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خصص الأنبا سيرابيون مطران لوس أنجيلوس وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "التحول الجنسي".

جاء ذلك تحت عنوان "المتحولون جنسيًا"؛ حيث ناقش خدمة إحدى الفئات التى تحتاج لرعاية خاصة داخل الكنيسة وهم "المتحولون جنسيًا".

ويُذكر أن مجلة الكرازة، هي الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، ويأتي في هيئة مجلة نصف شهرية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.

وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسة مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.

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