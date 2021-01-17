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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع حالات الشفاء من «كورونا» بعزل العجمي إلى 1019 حالة

الأحد 17/يناير/2021 - 01:16 م
عزل العجمي
عزل العجمي
الإسكندرية - مصطفى فتحي وهبه عويضه:
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قال الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، في الإسكندرية، اليوم الأحد، إن تم خروج 134 متعافيًا جديدًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 1019 حالة حتى الآن.

وأشار «مختار»، في تصريحات اليوم الأحد، إلى ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى التعافي المنزلي إلى 244 حالة، بعد تعافي 9 حالات جديدة، كما وصلت عدد الحالات المحولة إلى فترة النقاهة 467 حالة.

كانت مستشفى أبوقير شرق المحافظة، احتفل من قبل بخروج آخر حالة تعافت من كورونا، بعد إنهاء الفحوصات الخاصة بكل حالة، وفقًا لإجراءات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وأن نسبة الشفاء والتعافي من فيروس كورونا المستجد داخل مستشفي الحجر بأبوقير ارتفعت بعد قضاء فترة النقاهة، وإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة، وأن المستشفى خال تمامًا من المصابين بعد خروج جميع الحالات المصابة بفيروس كورونا بعد شفائها.

يذكر أن مقر العزل بالمدينة الشبابية في أبوقير، كان يستقبل حالات جديدة يتم تحويلها من مستشفيات العزل بالإسكندرية، لقضاء فترة النقاهة بعد اقتراب تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

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