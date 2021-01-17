الأنبا بنيامين يُعلم الأقباط كيفية بداية العام الجديد بشكل صحيح

خصص الأنبا بنيامين مطران المنوفية وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مقاله الأحدث بمجلة "الكرازة" الناطقة باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية عن "بداية العام الجديد".جاء ذلك تحت عنوان "البداية الجديدة"؛ حيث أوضح من خلاله الأمور الواجب توافرها مع بداية العام الجديد.ويُذكر أن مجلة الكرازة، هي الناطق الرسمي باسم كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس، ويأتي في هيئة مجلة نصف شهرية، أسسها البابا الراحل شنودة الثالث، ويتابع مسيرتها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبوقرقاص.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي احتفلت به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسة مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.