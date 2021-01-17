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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحيفة يونانية تؤكد تورط يونانيين في التجسس لحساب تركيا

الأحد 17/يناير/2021 - 01:14 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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كشفت صحيفة "غريك سيتي تايمز" اليونانية، عن تفاصيل جديدة حول قضية تجسس مواطنين اثنين يونانيين لصالح تركيا.

وقالت الصحيفة، إن الجاسوسين اليونانيين في جزيرة رودوس نفيا أن تكون علاقتهما قد تجاوزت دردشات، فيما تشير التحقيقات الأمنية إلى أنهما يكذبان.

والجاسوسان المفترضان، اللذان أثارت قضيتهما منذ نهاية العام الماضي اهتمام الإعلام اليوناني في جزيرة رودوس وكل اليونان، هما الطباخ محمد نيزدين، البالغ من العمر، وصباح الدين بيرم، السكرتير العام للقنصلية التركية في الجزيرة.

وتحوم شبهات التجسس حول كل من الطباخ نزدين وموظف القنصلية التركية بعد اعتقالهما ووضعهما في السجن في ظروف غامضة ريثما تتم التحقيقات.

وتبقى إمكانية توجيه اتهامات من طرف أثينا لبيرم ونزدين بالتجسس على الأسطول البحري اليوناني لحساب أنقرة قائمة.

وتعتقد أجهزة الأمن اليونانية أن الأدلة متوفرة وتقول إنها عثرت في هواتف موظف القنصلية التركية على صور لسفن يونانية ومعلومات أخرى عنها تم تبادلها مع الطباخ نزدين.

في المقابل، ينفي هذا الثنائي كل الشبهات التي تحوم حولهما ويؤكدان أن علاقتهما سطحية لا تتجاوز تبادل بعض الحديث.

وأوضحت الصحيفة اليونانية، أن الأدلة تشير إلى العكس بعد تحليل الرسائل والصور في هاتف سكرتير القنصلية التركية، المسجون حاليا، ومكالماته واتصالاته في مواقع التواصل الاجتماعي ومراجعة البحوث التي قام بها في الإنترنت والمواقع التي زارها والملفات التي قام بتحميلها خلال الأشهر الأخيرة.

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