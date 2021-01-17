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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«المنوفية»: الانتهاء من أعمال رفع تراكمات القمامة بمقلب قويسنا

الأحد 17/يناير/2021 - 01:12 م
تراكمات القمامة
تراكمات القمامة
ولاء القاضى
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قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية إنه سيتم اليوم الانتهاء من أعمال رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب قويسنا العمومي بتكلفة إجمالية (25) مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، مشيرًا إلى أنه تم رفع مخلفات القمامة ونقلها للمدفن الصحي بالسادات وذلك في فترة زمنية وجيزة مشيدا بحجم الأعمال التي تمت علي أرض الواقع لتحقيق حلم أهالي مدينة قويسنا والذي عانت منه منذ سنوات طويلة لما يسببه من تلوث وأضرار بيئية.

وقد أكد محافظ المنوفية بأنه عقب الانتهاء من رفع كافة المخلفات المتراكمة سيتم إنشاء مصنع على أحدث النظم لتدوير القمامة وإنشاء خط فرز جديد لخدمة مركزي قويسنا وبركة السبع حفاظًا على المظهر الحضاري والجمالي للمراكز، مضيفًا بأن جارى العمل على قدم وساق بمقلب تلا العمومي وتم رفع ما يزيد عن (100) ألف طن قمامة ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري بتكلفة تقدر (30) مليون جنيه.

كما أكد المحافظ على أنه سيتم العمل تباعًا برفع تراكمات القمامة بمقلب مركز الشهداء وعدد (3) مقالب أخري بمركز بركة السبع (طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي ) وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

وعلى جانب آخر أكد المحافظ على أنه يتابع بنفسه سير العمل بالمقالب لضمان سرعة الانتهاء من إزالة كافة المخلفات وفق الجداول الزمنية المقررة، مشددًا على القائمين بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد، مؤكدًا على أن عملية إزالة المقالب تهدف إلي الحفاظ علي البيئة عن طريق الحد من انبعاث الروائح الكريهة والأدخنة والغازات الناتجة من احتراق المخلفات حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين.

يأتي هذا في إطار جهود محافظ المنوفية واهتمامه بالارتقاء بمنظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة باعتبارهم أولى أولوياته، مؤكدًا أنه يسعى جاهدًا للقضاء على كافة بؤر القمامة ونواتج الهدم بنطاق المحافظة فضلًا عن رفع كفاءة الشوارع لإعادة الرونق الجمالى والحضاري للمحافظة.

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