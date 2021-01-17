3.2 مليون جنيه قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التوسع فى مراكز التكوين المهني خلال عام 2020، حيث بلغت قيمة الإعانة السنوية لمراكز التكوين المهني 3.2 مليون جنيه.وأضافت الوزارة، أن المراكز تستهدف المتسربين والمتخلفين من مراحل التعليم الأساسي، والحاصلين على شهادة مرحلة التعليم الأساسي، كذلك العاملون بالحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات وقطاع الأعمال، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات وفائض العمالة بالقطاعات المختلفة ممن لديهم القدرة والرغبة فى التدريب، كما تضم ربات البيوت، وخريجو وطلبة المدارس الثانوية والجامعات المختلفة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد وتدريب النشء والشباب على الحرف اليدوية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، حيث يبلغ عدد الخريجين سنويا 1200 شخصا.