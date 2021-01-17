المستشار حنفي جبالي يعلن تشكيل اللجنة العامة للبرلمان

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل اللجنة العامة للمجلس.وكما تنص اللائحة تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور الانعقاد برئاسة رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية ممن حصلت أحزابهم السياسية على 10 مقاعد او أكثر و5 نواب على أن يكون من بينهم مستقل على الأقل وهم: احمد فؤاد اباظة ضياء الدين داود مستقل وعمر يونس مستقل وفريدي البياضي حزب الديمقراطي الاجتماعي واحمد خليل خير الله حزب النور.وقال رئيس مجلس النواب، إن اللجنة ناقشت بيان الحكومة وبرنامجها والتي إقالة رئيس مجلس الوزراء أمام المجلس ويشمل من 2018 الى 2022.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس.