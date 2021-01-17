حبس عاطل يروج الهيروين في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من الهيروين وسلاح أبيض بدون ترخيص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي للفحص.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل له معلومات جنائية، بمزاولة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مستغل دوائر المدينة في ترويج المواد المخدرة علي عملائه.و تم عمل كمين والقي القبض علي علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ ومالي، وسلاح أبيض)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها والاتجار بها علي عملائه، والهاتف المحمول لتسهيل طريقة الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من عمليه البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.