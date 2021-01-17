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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة «جبالي»

الأحد 17/يناير/2021 - 01:16 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة، بعد أن عقدت اللجنة العامة للمجلس أول اجتماعاتها.

ومن المقرر مناقشة تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن:

1. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها "مليار" ين ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الموقعة بتاريخ 21-10-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 696 لسنة 2020.

2. طريقة إقرار الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب)، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 لسنة 2020.

3. طريقة إقرار الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع تحديـث الخط الأول لمتـرو القـاهرة- مرحلة التحـديث الأولـى بمبلـغ 3 ملايين و5 آلاف يورو، الموقع بتاريخ 21-10-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 698 لسنة 2020.

4. طريقة إقرار الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية المصرية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب من أجل إفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 6-8-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة 2020.

5. طريقة إقرار الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة تتجاوز 750 ألف دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة"، الموقع بتاريخ 26-10-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 723 لسنة 2020.

6. طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية"، الموقعة في القاهرة بتاريخي 27-10-2020 و8- 11-2020، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020.

7. تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

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