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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرارات بايدن الأولى.. تفاصيل الأوامر التنفيذية فور تنصيبه

الأحد 17/يناير/2021 - 01:07 م
بايدن
بايدن
مروة عنبر
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يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن على اعتماد وإصدار العديد من القرارات فور تسلمه منصبه وعقب حفل التنصيب المقرر الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يوقع بايدن عددا من الأوامر التنفيذية في أول بضعة أيام له في المنصب، كجزء من حملة مصممة لتصوير إدارة لديها فيض من القضايا التي يجب معالجتها بعد أربع سنوات من فترة الرئيس دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به وكالة فرانس برس.

ويخطط بايدن فى أول يوم له للتوقيع على ما يقرب من 10 أوامر تنفيذية، إما بإلغاء التحركات التي اتخذتها إدارة ترامب، أو دفع السياسة بطريقة كانت مستحيلة مع ترامب في البيت الأبيض.

وكشفت مذكرة من رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد رون كلاين، عن تلك الأوامر، ومنها إعادة الانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإنهاء حظر السفر المفروض على الدول ذات الأغلبية المسلمة، ووقف عمليات الإخلاء، وومدفوعات قروض الطلاب أثناء تفشي فيروس كورونا المستجد، مع إلزام ارتداء القناع في جميع الممتلكات الفيدرالية.

كما أوضحت المذكرة أن "بايدن" يخطط لإرسال خطة هجرة واسعة النطاق إلى الكونجرس، خلال أول 100 يوم له في منصبه، وستوفر الخطة طريقا للحصول على الجنسية لملايين المهاجرين غير الشرعيين الموجودين حاليا في الولايات المتحدة.

وطرح "بايدن" أولوياته التشريعية الأولى، وأعلن عن حزمة إغاثة بقيمة 1.9 تريليون دولار من فيروس كورونا شملت مدفوعات مباشرة للأمريكيين، وأوضح خلال خطاب له حول الخطة أنه يريد أن تكون القضية الأولى التي يتناولها الكونجرس بعد تنصيبه في 20 يناير.

ووفقا لمذكرة كلاين، فإن اليوم الثانى لبايدن سوف يوقع فيه على عدد من الإجراءات التنفيذية للتحرك بقوة لتغيير مسار أزمة فيروس كورونا، وإعادة فتح المدارس والشركات بأمان، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات للتخفيف من انتشار المرض، من خلال توسيع نطاق الاختبار وحماية العمال ووضع معايير واضحة للصحة العامة.

وعقب يومين من توليه المنصب أي في 22 من الشهر الجاري، سيوجه "بايدن" وكالات حكومته إلى اتخاذ إجراءات فورية لتقديم الإغاثة الاقتصادية للأسر العاملة، التي تتحمل وطأة هذه الأزمة، وفقا للمذكرة ذاتها.

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