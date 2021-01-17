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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غلق 20 مركزًا للدروس وتحرير 11 محضرًا للمخالفين في كفر الشيخ

الأحد 17/يناير/2021 - 01:04 م
غلق مركزًا للدروس
غلق مركزًا للدروس
عمرو الشامي
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شهدت مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لغلق مراكز الدروس الخصوصية، في إطار توجه الدولة لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وحفاظا على صحة الطلاب، وتنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ضمن الحملات التي بدأها المحافظ بمدينة كفر الشيخ، موجهًا بشن حملات مماثلة بمدن ورى المحافظة.

وترأس أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا بكفر الشيخ، حملة مكبرة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والقرى التابعة لمركز بيلا، وتمكنت الحملة من غلق 20 مركزا للدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،وتحرير 11 محضر عدم ارتداء كمامة، ولاحظ رئيس المدينة عدم ارتداء الطلاب والطالبات لكمامات داخل عدد من مراكز الدروس الخصوصية.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد الواحد، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، وعادل البيلي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، وأيمن غالي، نائب رئيس مجلس ومدينة بيلا، ومحمد شتا مدير عام إدارة بيلا التعليمية، ومجدي الجندي، رئيس مجلس الأمناء بإدارة بيلا التعليمية، والعميد أسامة عبد الفتاح، مأمور قسم بيلا، والرائد لطفي السيد، نائب مأمور قسم شرطة بيلا.

يذكر أن الحملات تأتي لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 في المادة السادسة وبناء على قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 2021 بتحويل رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بصفاتهم الوظيفية وفي دوائر اختصاصاتهم صفة مأمورية الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه.

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