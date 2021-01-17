تركيا تصدر إنذارات ملاحية قبل مفاوضات مع اليونان

أصدرت أنقرة سلسلة من الإنذارات الملاحية «نافتكس» عن تخصيص مناطق في بحر إيجة لتدريبات عسكرية بالذخيرة الحية حتى نهاية العام، بحسب موقع «جريك سيتي تايمز» اليوناني، قبل أسبوع من بدء المحادثات الاستكشافية بين اليونان وتركيا، وبعد ساعات من دعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل غير مباشر، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، لعقد اجتماع ثنائي.وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال في وقت سابق، إن المحادثات المرتقبة بين تركيا واليونان لن تقتصر على حل الأزمة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فقط، موضحا أن ما تمت مناقشته خلال الاجتماع الستين، سيتم بحثه مرة أخرى مع الجانب اليوناني، في الاجتماع المقبل رقم 61.