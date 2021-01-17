رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجبهة الشعبية» تعلن عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:01 م
الانتخابات التشريعية
الانتخابات التشريعية الفلسطينية
وكالات
طباعة
أعلن مسؤول في الجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، عدم مشاركتها في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في مايو المقبل.

وصرح القيادي في الجبهة الشعبية عمر شحادة بأن الجبهة لن تشارك في الانتخابات على وضعها الحالي "كون شروط إنجاحها غائبة"، بحسب ما نقلته عنه وكالة "صفا" المحلية.

واعتبر شحادة أن "مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يمثل ضمانًا لإنهاء الانقسام السياسي الحاصل، وذلك على اعتبار أنه الهدف الرئيسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني".

وأصدرت الجبهة الشعبية الليلة الماضية بيانا اعتبرت فيه صدور مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني "لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي" المستمر منذ منتصف عام 2007.

وقالت الجبهة إن "أسباب الانقسام وما ترتب عليه من وقائع لم يجر معالجتها وطنيا، عدا عن عدم الاتفاق على كيفية تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حتى لا تُُصاب بـ«كورونا».. احذر 10 أشياء تضعف المناعة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

الباز: قرار تصفية مجمع الحديد والصلب جاء بعد دراسات مستفيضة من الحكومة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر