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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل «دينية البرلمان» السابق يُطالب بعدم وقف ترقية شهداء العمليات الحربية

الأحد 17/يناير/2021 - 01:00 م
اللواء شكرى الجندي
اللواء شكرى الجندي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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طالب اللواء شكرى الجندي، وكيل اللجنه الدينية السابق، اللجنة النوعية للتضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الاعاقه بمجلس النواب؛ بتفعيل وإضافة اعتبار شهداء العمليات الحربية والأمنية على رأس العمل من حيث الرتبة والترقية والمستحقات المالية.

وأشار «الجندي»، إلى ضرورة إضافة التعديل خلال المناقشة الجارية لقانون تكريم شهداء وضحايا ومصابى ومفقودي العمليات الحربيه والإرهابية والأمنية وأسرهم، بحيث يتم ترقية الشهيد مع كل رتبه أسوة بزملائه على قيد العمل.

وأضاف أنه «لا يُعقل أن من يقدم روحه فداء للوطن وهو فى مقتبل العمر يظل بنفس الرتبه بدون ترقي فلا بُد أن ينال أبناؤه شرف ترقية الشهيد إلى الرتبة الأعلى، تقديرًا لدورهم وتخليدًا لذكراهم العطرة في الدفاع عن تراب وحماية الوطن».

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