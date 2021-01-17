البابا يتمم طقس تدشين جبل القلالي (صور)

نشر القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مجموعة جديدة من الصور للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء تدشين كاتدرائية السيدة العذراء والقديس مكاريوس السكندري بديره بجبل القلالي.جاء ذلك في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي، عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسه مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.