حي المعصرة يشن حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

واصلت أحياء محافظة القاهرة من تنفيذ حملاتها الاحترازية في إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.وقام حي المعصرة بقيادة هاني محروس محمد رئيس حي المعصرة بحملة إشغالات والمرور على المقاهي لمصادرة الشيش بنطاق حي المعصرة بشارع مصنع ٤٥ وشارع العشرين القبلي والبحري وشارع ترعة الخشاب وذلك للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء في التباعد الاجتماعي بين المواطنين ومنع الشيش بالمقاهي والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وذلك للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.كما قام حي المعصرة بقيادة هاني محروس محمد رئيس حي المعصرة بحملة إشغالات بشارع حموده وشارع محطة حدائق حلوان وبالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية ومشرفين المربعات، وذلك للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء في التباعد الاجتماعي بين المواطنين والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وذلك للحفاظ على أمن وسلامة وصحة المواطنين.