ميرهان حسين تخطف الأنظار بفستان الأحمر

نشرت الفنانة ميرهان حسين، صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت ميرهان حسين في الصورة وهي ترتدي فستانا أحمر جريئا، وشعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.