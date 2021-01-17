22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة وموجودة على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.