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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

22 سفينة إجمالي الحركة بموانئ بورسعيد

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 م
ميناء
ميناء
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم 22 سفينة حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينة وموجودة على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات وخروج سفينة وموجود على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجود على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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