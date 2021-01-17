«مياه المنيا»: 25 مليون جنيه خدمات مياه وصرف صحي بسمالوط في 2020

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز سمالوط بحوالى ٢٥مليون جنيه وذلك فى عام ٢٠٢٠.يأتى ذلك فى إطار تكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.وأضاف الشهاوى أن الخدمات فى قطاع المياه شملت إحلال وتجديد خطوط مياه وأعمال صيانة بقرى منقطين وطحا وقلوصنا وبنى غنى والسراريه وطريق أبو سيدهم وجبل الطير والبيهو وشارع التجارة بمدينة سمالوط بتكلفة اجمالية 8مليون و790 الف جنيه. محطات مياه الشرب وفيما يخص محطات المياه، أوضح أنه تم صيانة عدد من المحطات وتركيب منظومات كلور والقيام بأعمال صيانة مختلفة لمحطة مياه المدينة محطة مياه المدينة ومحطة مياه عرب الزينة ومحطة مياه السراريه محطة مياه دير جبل الطير ودفش ومنشأة بدينى ومنشأةالشريعى ومحمد صميدة واسطال ودلقام ومنقطين ومحطة مياه عزبة بشرى بتكلفة اجمالية 1 مليون و513 الف و88 جنيه. صيانة محطات معالجة الصرف الصحي وعن صيانة محطات معالجة الصرف الصحى، أوضح أنه تم صيانة رقم 5 الرئيسية، ومحطة المعالجة رفع رقم 1، ومحطة 5 صرف ومحطتى رفع صرف 3،2 بتكلفة إجمالية 2مليون و40 الف جنيه. شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSMوأشار إلى حصول محطة جبل الطير المرشحة على شهادة الـ TSM كما تم عمل صيانة لهذة المحطة بتكلفة إجمالية مليون ونصف جنيه. القطاع التجارى أضاف أنه تم عمل وصلات بتكلفة اجمالية 11مليون و127 ألف و88جنيه منها 3 آلاف مجانية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتكلفة 7 مليون جنيه.