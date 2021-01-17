المكتب البابوي للمشروعات يعلن منحة للجامعات الروسية

قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن منحة دراسية جزئية في عدد من الجامعات الروسية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ذلك لتخصصات البكالوريوس والليسانس والماجستير والدكتوراه.وتحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختان الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري واخيرا عيد الغطاس الذي يرأس البابا قداسة مساء الغد من بطريركية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية.