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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:49 م
حمبة محافظ بورسعيد
حمبة محافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأحد عن استمرار حملات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية ومتابعة تطبيق قرارات فرض غرامة على عدم مرتدي الكمامات وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من قبل المحافظة للحد من انتشار الفيروس المستجد بمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات مواجهة الدروس الخصوصية والتى من شأنها تؤدى لزيادة انتشار الوباء الحالى موجها أولياء الأمور بالتعاون مع المحافظة للقضاء على هذه الظاهرة والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

كما أوضح المحافظ أن هناك إجراءات مشددة لمتابعة مدى التزام المواطنين بتطبيق قرارات فرض الغرامة على عدم مرتدى الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات، مشددا على عدم التهاون فى تطبيق العقوبات على المخالفين لمنع انتشار المرض والمرور من هذه المرحلة بسلام.

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