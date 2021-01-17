حي المعادي يتابع الإجراءات الاحترازية ويحرر عددا من المخالفات

واصل حي المعادي حملاته في إطار جهود محافظة القاهرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة أى تراخى في هذا الشأن، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمهندسة نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع قسم المعادي وشرطة المرافق.قام حي المعادي بحملة على المحلات والكافيهات والأماكن الترفيهية والسناتر التعليمية المخالفة للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات وتغريم المخالفين بالغرامة الفورية وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين حيث شملت الحملة متابعة لقرار الالتزام بنسبة ٥٠% في المطاعم والكافيهات الى جانب حذر تقديم الشيشة ومصادرة كافة المضبوطات المخالفة.وتم تحرير عدد ٨ مخالفات لعدم ارتداء الكمامه ورفع إشغالات شارع ١٥٠ ورفع إشغالات شارع مصرحلوان الزراعي وشارع ٨٧ وشارع ١٩٩ وشارع ٢٣٣، وشارع زهراء المعادي الرئيسي.كما شن حي المعادي حملة بالتعاون مع شرطه مرور المعادي علي المواقف العشوائية بشارع ٢٥٠.تمت الحملة تحت إشراف المهندس رئيس حي المعادي.