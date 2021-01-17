غدًا.. البابا يرأس احتفالات الغطاس من الإسكندرية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء غدٍ الإثنين، بقداس عيد الغطاس المجيد، وهو اليوم الذى تتذكر فيه الكنيسة تأسيس السيد المسيح سر المعمودية، وهو بوابة دخول الأفراد إلى الديانة المسيحية ودونها لا يُعتبر الأفراد مسيحيين.وعن قداس العيد الذي يُتممه البابا مساء الغد، فكعادة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يترأس قداس الغطاس بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالإسكندرية، بحضور 20 فردًا فقط من المطارنة والأساقفة والقمامصة والقسوس، ويأتي على رأس الأساقفة الحاضرين الأنبا بافلي أسقف المنتزه، والأنبا ايلاريون أسقف غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف كنائس شرق الإسكندرية.وأشارت مصادر كنسية مُطلعة إلى أن الكنائس تتعامل مساء اليوم مع قداس عيد الغطاس نفس معاملة قداس عيد الميلاد المجيد، بحضور 20 فردًا يتم اختيار غالبيتهم إن لم يكن جميعًا من الترب الشماسية بالكنيسة، بدءا من الأعلى للأقل، وهم الأرشذياكون فالدياكون فالإيبدياكون فالأغنسطس فالإبسالتس.ويتمم الأنبا أنطونيوس، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالأراضي المُقدسة والشرق الأدنى، الطقس الأشهر بالكنيسة، في تلك المناسبة بإلقاء الصليب في نهر الأردن الذي اعتمد فيه المسيح لتبريكه.