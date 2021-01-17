«كورونا» يُغيب المخرج الكويتي مشعل الخلف

توفي، صباح اليوم، المخرج والفنان الكويتي مشعل الخلف، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحب وسائل إعلام كويتية.وكان المخرج الكويتي أصيب بالفيروس قبل أيام لكن حالته الصحية تدهورت أمس الأول، وأدخل الرعاية المركزة بمستشفى جابر، ولكن لم تفلح الأجهزة والأطقم الطبية في إنقاذه ليرحل عن عمر ناهز 48 عامًا.يذكر أن مشعل الخلف عمل مخرجا بالتليفزيون الكويتي وقدم عدة برامج هامة منها «صادوه» وبرنامج «ردة فعل» كما شارك مؤخرا في عدد من أعمال الدراما التليفزوينة في دولة الكويت.