رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«كورونا» يُغيب المخرج الكويتي مشعل الخلف

الأحد 17/يناير/2021 - 12:45 م
المخرج الكويتي مشعل
المخرج الكويتي مشعل الخلف
محمد قدري
طباعة
توفي، صباح اليوم، المخرج والفنان الكويتي مشعل الخلف، على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحب وسائل إعلام كويتية.

وكان المخرج الكويتي أصيب بالفيروس قبل أيام لكن حالته الصحية تدهورت أمس الأول، وأدخل الرعاية المركزة بمستشفى جابر، ولكن لم تفلح الأجهزة والأطقم الطبية في إنقاذه ليرحل عن عمر ناهز 48 عامًا.

يذكر أن مشعل الخلف عمل مخرجا بالتليفزيون الكويتي وقدم عدة برامج هامة منها «صادوه» وبرنامج «ردة فعل» كما شارك مؤخرا في عدد من أعمال الدراما التليفزوينة في دولة الكويت.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

تطورات الحالة الصحية لعبلة الكحلاوي وحقيقة إصابتها بكورونا

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 17-1-2021

حقيقة استيراد أتوبيسات كهربائية مصنعة بالكامل من الخارج والادعاء بتصنيعها محليًا

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر