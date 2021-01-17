بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

حصلت الدستور على تفاصيل طرح جهاز تنمية التجارة الداخلية الخريطة الخاصة بالمنطقة اللوجستية التي أعلن عن طرحها للاستثمار في مدينة بلبيس- خلف الكلية الجوية بمحافظة الشرقية.وتقع الفرصة الاستثمارية في مدينة بلبيس ومعروضة للاستثمار كمنطقة لوجيستية إقليمية على مساحة 35 فدانا بأسلوب الاستحواذ "قرار تجنيب" بتكلفة ترفيق متوقعة 45 مليون جنيه، بتكلفة استثمارية متوقعة 3.5 مليار جنيه ويوفر المشروع عمالة مباشرة المتوقعة 5000 وعمالة غير المباشرة المتوقعة 16000 عامل.وكان الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين لجهاز تنمية التجارة الداخلية، قال إن الوزارة ضخت استثمارات تقدر بـ 50 مليار جنيه في 13 مشروعا، وأن الاستثمارات التي سيتم ضخها في قطاع التجارة الداخلية ما بين أسواق جملة ومراكز تجارية ومناطق لوجستية.