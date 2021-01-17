إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بسمالوط وتطهير المباني الحكومية بالعدوة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، شمال محافظة المنيا حالة تعدى في المهد، على أرض زراعية بعزبة سمسوم، التابعة لقرية منقطين، وتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المباني الحكوميةمن ناحية آخري نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حملة مكبرة لتطهير وتعقيم المباني الحكومية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف والعشوائي والتعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة اشكال التعديات ورصد المخالفات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وتنظيم الحملات اليومية، لتنفيذ أعمال الرش والتطهير لكافة القطاعات الخدمية والمنشآت التي يتردد عليها المواطنون، وذلك ضمن خطة المحافظة لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.