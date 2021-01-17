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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا في كفر الشيخ

الأحد 17/يناير/2021 - 12:34 م
عملية ولادة قيصرية
عملية ولادة قيصرية
عمرو الشامي
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تمكن أطباء مستشفى عزل قلين بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا وتبلغ من العمر مايقرب من ثلاثين عام، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ وبتعليمات من الدكتورة سوسن سلام وكيل مديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ.

حيث تم التنسيق مع غرفة الطؤارى بمستشفى العزل بقلين وتم تحويل السيد، وهى فى حالة قلق وتوتر وتم استقبالها فريق العزل من الطاقم الطبى وعنهم الدكتور أحمد عكاشه، طبيب الباطنة بالعزل، وبإشراف الدكتور خليل منصور، مدير مستشفي قلين، وفريق العمل بالعزل، وتم توفير غرفه بسرير واحد فقط لها وذلك حفاظا عليها بسبب الحمل.

وقد تم عمل الفحوصات الأولية للاطمئنان عليها وعرضها على طبيب النساء بالعزل الدكتور سيد علوان وتم تحديد موعد عملية الوضع، وعلي الفور تم تكليف فريق العمليات المكون من مدير المستشفى، والدكتور رضا قنديل، أخصائي النساء والتوليد بالمستشفى، والدكتور عاصم عزب، اخصائي التخدير، وفريق التمريض وتمت العملية بنجاح.

وقام ابراهيم عامر، كاتب الصحة، بالتنسيق مع الدكتور احمد ابوهلال، مدير الحضان، بفحص الطفلة المولودة والتي كانت في صحة جيدة، وبقيت الأم في قسم العزل بالمستشفي في حالة مستقرة.

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