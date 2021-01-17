منة فضالي تحتفل بتكريمها بجائزة أوسكار العرب

شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.وظهرت منة فضالي في الصورة وهي ترتدي بليزر أسود في فضي خلال تكريمها بجائزة أوسكار العرب المقدمة من وزارة الثقافة الليبية عن دورها في فيلم "زنزانة 7".وشاركت منة فضالي في بطولة فيلم "زنزانة 7" والذي كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري وتامر أمين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت.