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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 17357 شخص لعدم ارتداء الكمامات خلال 24 ساعة

الأحد 17/يناير/2021 - 12:33 م
مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء الكمامات
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين، وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 17357 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 17199 شخص، و158 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 548 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، كما تم ضبط 216 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1109 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة،

و يجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

كما يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

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