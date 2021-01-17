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رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

عزف لها مقطوعة خاصة.. عمر خورشيد تنبا بوفاته في فيلم «العرافة»

الأحد 17/يناير/2021 - 12:33 م
عمر خورشيد وزوجته
عمر خورشيد وزوجته دينا
سلمى بدر
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تصدر الموسيقار الراحل ملك الجيتار عمر خورشيد الترند، بعد أن أثار إيهاب خورشيد شقيقه حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إعلانه استقبال الأسرة واجب العزاء لشقيقه الفنان الراحل "عمر خورشيد" في منزله بمصر الجديدة وذلك بعد 40 عاما من وفاته.

و عمر خورشيد عاشق الجيتار الذي استطاع أن يحدث ثورة في عالم الموسيقى، من خلال مقطوعاته الفريدة، ولم يكن متميزا فقط في الموسيقي ولكن نجح أيضا في مجال التمثيل نظرا لوسامته وحضوره.

- تنبأ بوفاته في حادث

الغريب في وفاة عمر خورشيد أنه توفى نفس الوفاة التي تنبأ بها في فيلم العرافة، مع الفنانة مديحة كامل
فقد توفي في حادث سيارة تماما مثل المشهد الذي ظهر في احداث الفيلم.

- علاقته بجن عمره 1700 عام

بعد وفاة خورشيد التي أدمت قلوب الجميع نشر صديقه الكاتب الصحفي حسن الحفناوي، في مجلة الكواكب، قصة غريبة وهي أن الموسيقار عمر خورشيد، كان على علاقة بجن بلغ عمره 1700عام، تنبأ له بموته قبل تلك الحادث بشهور قليلة.

وقال أن عمر خورشيد أبلغه انه كان يجلس بمكتبه ذات ليلة وفجأة انقطع التيار الكهربائي، وتكررت أكثر من مرة، وكانت الشموع تضاء دون أن تنصهر، ليتساءل خورشيد بصوت مرتفع "هو في عفريت ولا إيه"، ليرد عليه صوت غريب وأجابه بنعم.

ففزع خورشيد وهرع لغرفة نومه، وتكرر الأمر في الأيام التالية، وبعدها صارحه الصوت بأنه جني عمره 1700 سنة، وأخبره بوفاته بعبارة لم يفهمها خورشيد، وقال له بالنص "إن وجهك منعكس على شظايا الزجاج، عليها بركان أحمر على جبل أسود قاتم".

بعد فترة بدأ الزائر الغامض يتردد كثيرًا على "خورشيد" حتى أقنعه أنه لن يضره، وأصبحت هناك علاقة قوية بينهما، وبدأ يخبره ببعض الحكايات الغريبة عن عالمهم بل وكان ينبئه ببعض الأخبار، وكان في هذه الفترة يواظب خورشيد على الصلاة ربما لدنو أجله، أو ربما خوفا من الشخص الذي دخل حياته فجأة.

وبالفعل توفي عمر خورشيد فوق شظايا الزجاج الامامي المتطاير من سيارته السوداء، مما سبب له ذبح في الرقبة امام مطعم خريستو، وكان معه زوجته خبيرة التجميل "دينا" التي نجت من الحادث بأعجوبة.

تفاصيل ذلك الحادث كان قد أضافها عمر خورشيد في مشهد وفاته في فيلم العرافة، وعمل على الموسيقي التصويرية لذلك المشهد، قائلا لأصدقائه أن تلك ستكون وفاته يجب ان يعزف لها مقطوعة تليق بها.

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