«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

يبث المجلس الأعلى للثقافة، عبر قناته الرسمية بــ"يوتيوب"، في الثامنة والنصف من مساء اليوم٬ الجزء الأول من محاضرة بعنوان: "ثورة البنات.. حق اختيار الزوج"٬ والتي يقدمها الدكتور عماد هلال.وتأتي المحاضرة في إطار سلسلة "ثقافة أونلاين" التي ينظمها المجلس وتتضمن تقديم محاضرة أسبوعيًا ؛ يلقيها متخصصون في المجالات الثقافية المتنوعة٬ في إطار برنامج الثقافة بين إيديك التي أطلقتها د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة منذ ما يقارب العام.وتتطرق المحاضرة إلى الحديث عن ثورة مجهولة، لم تذكرها كتب التاريخ، قامت بها نساء مصر على مدى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين من أجل تأكيد حقوقهن الشرعية في اختيار أزواجهن.يذكر أن د. عماد هلال: مؤرخ متخصص في التاريخ الحديث، مهتم بالتاريخ الاجتماعي والقانوني، ومحقق للتراث. حصل علي جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية٬ فرع فلسفة القانون وتاريخه سنة 2013.