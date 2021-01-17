محافظ شمال سيناء يؤكد توافر الأكسجين وأدوية كورونا بالمستشفيات

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توافر الأكسجين بمستشفيات المحافظة بعد وصوله بكميات كافية إليها وتوفيره بمجرد وصول المعدل إلى نسبة 50 %، لافتا إلى أنه تم تركيب خزان أكسجين كبير بمستشفى بئر العبد، بينما يتم توفيره بمستشفيي الشيخ زويد ونخل عن طريق الإسطوانات.وأشار المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج مرضى فيروس كورونا، ولا تعاني أية منشأة صحية من عجز فيها، بالإضافة إلى وجود احتياطي منها بمديرية الصحة بما يكفي ما لا يقل عن 15 يوما، وذلك بخلاف الموجود بالمستشفيات.وأوضح أنه تم اختيار عدة أماكن ليتم من خلالها توزيع لقاح كورونا على الحالات المستهدفة عن طريق المستشفيات، وأنه تم تجهيز مستشفى العريش العام كمرحلة أولى وتجهيز مستشفى بئر العبد ونخل لتوزيع اللقاح من خلالهما، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز باقي المستشفيات كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى باقي الأماكن الأخرى المختارة لتوزيع اللقاح وفقا لاختيارات سابقة.ولفت إلى أن قاطني المحافظة أصبح لديهم الوعي الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتطهير والتعقيم وغيرها، مؤكدا أنه بفضل وعي وتعاون المواطنين بدأت معدلات الإصابة والوفاة تقل تدريجيا بالمحافظة نتيجة الالتزام بالإجراءات الوقائية.وأكد المحافظ مجددا أن الوضع الحالي في ظل الموجة الثانية لكورونا مطمئن، حيث تعتبر معدلات الإصابة والوفيات أقل من باقي المحافظات، مشيرا إلى توفير أماكن مناسبة بكل مستشفى لاستقبال الحالات المصابة أو المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا طبقا لبروتوكول وزارة الصحة، إلى جانب حالات العزل المنزلي.