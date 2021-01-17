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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

20 وفاة و578 إصابة بكورونا في فلسطين

الأحد 17/يناير/2021 - 12:31 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 20 وفاة، و578 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و862 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: بيت لحم (1)، طولكرم (1)، قلقيلية (2)، جنين (3)، رام الله والبيرة (4)، الخليل (1)، قطاع غزة (6)، مدينة القدس (2).

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: طوباس (22)، بيت لحم (35)، نابلس (47)، طولكرم (25)، سلفيت (17)، ضواحي القدس (8)، قلقيلية (8)، أريحا والأغوار (3)، جنين (20)، رام الله والبيرة (37)، الخليل (28)، قطاع غزة (212)، مدينة القدس (116)، موضحة انه تم إجراء 4086 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت حسب التالي: طوباس (27)، بيت لحم (41)، طولكرم (29)، سلفيت (19)، قلقيلية (23)، أريحا والأغوار (9)، جنين (21)، رام الله والبيرة (75)، الخليل (32)، قطاع غزة (360)، مدينة القدس (226).

وبيّنت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 91.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 7.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 84 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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