جيش الاحتلال يسجل 1772 إصابة بكورونا

سجّل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، 1772 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جنوده.وذكر الجيش- في بيان، نقلته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، اليوم- أنه يوجد حوالي 12 ألفا و196 موظفا مدنيا في الحجر المنزلي.وأشار إلى أن نحو 31 ألفا و110 جنود تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا حتى الآن.