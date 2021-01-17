الاحتلال يمنع لجنة إعمار الخليل من استكمال ترميم الحرم الإبراهيمي

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، لجنة إعمار الخليل من استكمال أعمال الترميم والصيانة في الحرم الإبراهيمي الشريف.وقال مدير الحرم الإبراهيمي، الشيخ حفظي أبوسنينة- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- إن أعمال الصيانة تنفذها لجنة الإعمار، تحت إشراف وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة للاستيلاء على الحرم.من جانبه، اعتبر مدير لجنة الإعمار بفلسطين عماد حمدان أن ما تقوم به قوات الاحتلال يأتي ضمن سياستها الممنهجة لتهويد الحرم، من خلال منع الفلسطينيين وطواقم العمل من الوصول إليه.كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت، في السابع من هذا الشهر، الحرم أمام المصلين والزوار، لمدة 10 أيام، ومنعتهم من الدخول إلى أي جزء منه.