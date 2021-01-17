رئيس البرلمان العربي: مصر تشهد نقلة غير مسبوقة وتاريخية في عهد السيسي

أعرب عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عن خالص شكره وعظيم تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي، باستقباله أمس السبت، مشيرًا إلى اعتزازه الشديد بهذا اللقاء وما دار خلاله من مناقشات بنّاءة حول دور البرلمان العربي في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية.وتابع «العسومي»، في بيان اليوم الأحد، «وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه الدائم لمؤسسات العمل العربي المشترك، وخاصة البرلمان العربي، الذي تحتضنه القاهرة منذ تأسيسه، ولم تبخل بتقديم أي دعم أو مساندة لتفعيل دوره في خدمة العمل العربي المشترك وتوثيق الروابط والعلاقات بين شعوب الدول العربية».وأشاد رئيس البرلمان العربي بالنقلة الحضارية والتنموية غير المسبوقة التي شهدتها مصر، في جميع المجالات في ظل قيادة الرئيس السيسي، وهو ما انعكس بشكل واضح في تنفيذ المئات من المشروعات القومية العملاقة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى التي أشادت بها كبرى المؤسسات الدولية، ما جعل مصر تتصدر قائمة معدلات النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وفقًا لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن تهيئة المناخ الملائم والجاذب للاستثمار والنهوض بالقطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفًا أن مصر تمر حاليًا بمرحلة إعمار تاريخية، ويُحسب لها في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها حققت هذه الإنجازات فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة.وثمَّن رئيس البرلمان العربي الجهود الكبيرة للرئيس السيسي لتعزيز وصون الأمن القومي العربي ومواجهة التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية والدفاع عن سيادة الدول العربية، مضيفًا أن مواقف الحاسمة تجاه الأزمة الليبية بشكل خاص، تمثل حائط صد قوي في مواجهة التدخلات الخارجية في الشأن الليبي ووضع حد لها.وأكد أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود المخصلة لمصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ من أجل الدفاع عن مصالح الشعوب العربية ونصرة قضاياها في كافة المحافل الإقليمية والدولية والحفاظ على سيادة الدول العربية، والوقوف ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الدول العربية أو التدخل في شئونها الداخلية، مشددًا في هذا الشأن على أن البرلمان العربي سيظل داعم بشكل دائم لكافة القضايا التي تهم مصر وتخدم مصالح شعبها الشقيق.