قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للعمل بالقوات المسلحة
الأحد 17/يناير/2021 - 12:47 م
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صدّق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الأحد، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه؛ للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2021.
وأشار بيان إلى أنه فيما يتعلق بالشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
وأضاف البيان: أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي «كشف الهيئة»، وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة «فترة التكليف»، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يُسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
وذكر أنه يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا تزيد السن على 34 سنة في 1 يوليو 2021، وألا تزيد سن الحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة في ذات التوقيت، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.
ولفت إلى أنه يمكن سحب ملفات القبول من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة- فرع الاحتياط والمكلفين، بكوبرى القبة، اعتبارًا من يوم الإثنين 1 فبراير 2021، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، عدا الإجازات والعطلات الرسمية، على الرقم (26177882 02).
وأشار بيان إلى أنه فيما يتعلق بالشروط العامة للقبول، أن يكون المرشح ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وأن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.
وأضاف البيان: أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي «كشف الهيئة»، وفقًا لتقييم لجنة الاختبار، وأن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة «فترة التكليف»، وأن يلتزم المرشح بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة، ولا يُسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.
وذكر أنه يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا تزيد السن على 34 سنة في 1 يوليو 2021، وألا تزيد سن الحاصلين على درجة الدكتوراه على 38 سنة في ذات التوقيت، وألا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الامتياز.
ولفت إلى أنه يمكن سحب ملفات القبول من إدارة شئون ضباط القوات المسلحة- فرع الاحتياط والمكلفين، بكوبرى القبة، اعتبارًا من يوم الإثنين 1 فبراير 2021، ولمزيد من المعلومات زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً، عدا الإجازات والعطلات الرسمية، على الرقم (26177882 02).