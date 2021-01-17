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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أبرز تجهيزات مستشفى النصر ببورسعيد لتقديم خدمات التأمين الصحي الشامل

الأحد 17/يناير/2021 - 12:55 م
مستشفى النصر ببورسعيد
مستشفى النصر ببورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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كشفت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل للمنتفعين خلال فيديو بثته على صفحة الفيسبوك الرسمية لها اليوم، علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عبر الرابط:
https:www.facebook.com106553301075947posts230670418664234

عن وجود تجهيزات عالمية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفى النصر التخصصي للأطفال صرح طبي عظيم مجهز بأحدث التجهيزات الطبية العالمية، ويضم نخبة من أمهر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية.

وتابعت الهيئة في بيان لها اليوم: تساعد المستشفى في علاج الكثير من الحالات المرضية كحالات أمراض القلب بأحدث التقنيات الطبية وعلاج حالات الأورام وعمليات الغسيل الكلوي للأطفال، علاوة على إجراء الأشعات والتحاليل المعملية المتقدمة والعمليات الجراحية فائقة الدقة خاصة الكبرى منها والنادرة.

وتابع البيان: المستشفى تضم مختلف الأقسام والتخصصات الطبية "جراحة القلب والصدر، جراحة عظام الأطفال، جراحة أطفال، جراحة مواليد ومبتسرين، طب أطفال، جراحة قلب أطفال، جراحة أورام الأطفال، العلاج الإشعاعي، بنك الدم، قسطرة قلب أطفال، قسطرة قلب كبار، غسيل كلوي أطفال، أورام أطفال، العيادات الخارجية، إقامة المرضى الداخلية، الأشعات التشخيصية، الأشعات المقطعية، الرنين المغناطيسي، موجات صوتية على القلب أو البطن أو الشرايين، معامل الدم والكيمياء والطفيليات والبكتريولوجيا والفيروسات والباثولوجي".

واستكمل البيان: الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 49 أسِرة داخلية، 5 عنايات مركزة أطفال، 9 أسِرة عناية مركزة مخصصة لمرضى عمليات القلب من الكبار، 4 حضانات، 4 غرف عمليات، إضافة إلى وحدة الغسيل الكلوي للأطفال.

وأكد البيان، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد تم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، وتضم الفرق الطبية ذات المهارة والكفاءة العالية، وتعمل وفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي غطت الاحتياجات الطبية لأبناء محافظة بورسعيد وساهمت في عدم احتياجهم إلى السفر للعلاج سواء داخل مصر بالمحافظات المجاورة أو خارجها بما قدمته من خدمات طبية وعلاجية لهم على أعلى مستوى للمنتفعين وعمليات متقدمة كانت تجرى لأول مرة داخل مدن القناة وذلك من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد أكبر مشروع للإصلاح الصحي في مصر (مستقبل صحة مصر).

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