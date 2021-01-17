غدا.. إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» لأهالي قرية دلجا

قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا إن مديرية الصحة، ستقوم بتنظيم قافلة طبية علاجية في قرية دلجا بمركز ديرمواس جنوب المحافظة، تستمر على مدار يومين بدءًا من غد الاثنين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.أوضح، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.