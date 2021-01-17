«ماس كهربائي وانفجار».. القصة الكاملة لمصرع منتج فيلم شنطة حمزة

لقي المنتج الشاب محمود الفولي مصرعه عن عمر ناهز 27 عاما، وصرحت النيابة العامة بدفن جثته، وثلاثة آخرين لقوا مصرعهم في حادث سيارة كانوا يستقلونها أعلى محور 26 يوليو، بعد اصطدامها بالحاجز الخرساني.- اصطدام بالحواجزوأفادت التحقيقات انه في منتصف الليل كان الضحايا عائدين من عزاء، واصطدمت سيارتهم الملاكي بأحد الحواجز الخرسانية على طريق المحور، بسبب السرعة الزائدة، انفجر الإطار الأمامي للسيارة، ولقي من بداخل السيارة مصرعهم، وكانت قد انحرفت السيارة، واصطدامها بالحاجز الخرساني، وحدوث ماس كهربائي امتد لخزان الوقود، ما تسبب في انفجارها.و لقي محمود الفولي ابن رجل الأعمال أحمد الفولي، منتج فيلم «شنطة حمزة»، مصرعه، وصاحب شركة دعاية وإعلان، كما لقي أحمد ناجي، 28 سنة، شريكه بالعمل والشركة، مصرعه مع اثنين آخرين.-أبرز المعلومات عنهو محمود الفولي منتج سينمائي، أنتج فيلم «شنطة حمزة» بطولة حمادة هلال، وتدور أحداث الفيلم حول (حمادة هلال) النصاب المحترف، الذي يقع في حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هي الأخرى مع إحدى العصابات المشهورة بالنصب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج أكرم فريد، وحقق الفيلم 3 مليون ونصف المليون، وكان الفولي يحضر لمجموعة من الأعمال الفترة القادمة.