الشرطة الأفغانية: مسلحون يقتلون قاضيتين بالمحكمة العليا

قالت الشرطة الأفغانية إن مسلحين مجهولين قتلوا قاضيتين بالمحكمة العليا، صباح اليوم الأحد، في استمرار لموجة الاغتيالات في كابول ومدن أخرى، بينما يجري ممثلون من الحكومة وحركة طالبان محادثات سلام في قطر.وأفادت الشرطة بأن القاضيتين اللتين لم يتم الكشف عن هويتهما قتلتا، وأصيب سائقهما، في هجوم وقع حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا، مضيفة أن قوات الأمن تحقق في القضية.ونفى متحدث باسم طالبان المسئولية عن الهجوم.وأصدر الرئيس الأفغاني أشرف غني بيانا يدين الهجمات التي تشنها حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى على المدنيين.وقال غني إن "الإرهاب والرعب والجريمة" ليس حلا لمشكلة أفغانستان، ودعا طالبان إلى قبول "وقف دائم لإطلاق النار".وتعرض مسئولون حكوميون وصحفيون ونشطاء لهجمات في الأشهر القليلة الماضية، مما أثار الذعر خاصة في العاصمة كابول.