سمير صبري يكشف كواليس وفاة سعاد حسني وسبب اعتزال شادية

سمير صبري يكشف كواليس وفاة سعاد حسني

كشف الفنان الكبير سمير صبري أمس كواليس وفاة سعاد حسنى وسبب اعتزال شادية الفن والتي أكد فيها الكثير من الخبايا وأصبحت من الأكثر انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخلال وجوده في البرنامج.





وقال سمير صبري إن الفنانة سعاد حسني لم تمت منتحرة كما انتشر خلال السنوات الماضية على الإطلاق وأكد أن ما حدث بالفعل وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي، أكدت أنه لا يوجد كسر في الجمجمة كما أشيع بما يؤكد عدم وجود انتحار وأنه يعتقد أنه حدثت مشاجرة وتركت مقتولة في الشارع ولم تنتحر.





وألمح سمير صبري إلى أن صاحبة الشقة التي كانت تسكن فيها سعاد ربما لها يد في الأمر فكانت تشرب المخدرات وأثناء التسجيل معها في التحقيقات المصورة التي قدمها كان كلامها متضارب إلى حد كبير وهو ما ظهر للجمهور بما يشير إلى معرفتها أو تورطها في الأمر لكن دون دليل ملموس حتى الآن.

أسباب اعتزال شادية

وعن أسباب اعتزال الفنانة الراحلة شادية، قال سمير صبري إنها أصيبت بحالة نفسية سيئة وبصدمة كبيرة بعد وفاة شقيقها طاهر وبعدها أصابتها حالة أخرى حين أخبرها الأطباء بإصابتها بسرطان الثدي وحاجتها لجراحة لاستئصاله ولكن في أمريكا أكد الأطباء عدم إصابتها فقررت التقرب إلى الله والاعتزال تماما وهو ما حدث.







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أشعل الفنان سمير صبري وسائل التواصل الاجتماعي حين كشف كواليس وفاة سعاد حسني، وسبب اعتزال شادية الفن خلال وجوده، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة" أمس في حلقة خاصة مليئة بالأسرار والخبايا خلال مشوار سمير صبري الفني.

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