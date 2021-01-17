رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سمير صبري يكشف كواليس وفاة سعاد حسني وسبب اعتزال شادية

الأحد 17/يناير/2021 - 04:46 م
سمير صبري
سمير صبري
محمد قدري
طباعة
أشعل الفنان سمير صبري وسائل التواصل الاجتماعي حين كشف كواليس وفاة سعاد حسني، وسبب اعتزال شادية الفن خلال وجوده، ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي من خلال برنامج "واحد من الناس" على قناة الحياة" أمس في حلقة خاصة مليئة بالأسرار والخبايا خلال مشوار سمير صبري الفني.

سمير صبري يكشف كواليس وفاة سعاد حسني 

كشف الفنان الكبير سمير صبري أمس كواليس وفاة سعاد حسنى وسبب اعتزال شادية الفن والتي أكد فيها الكثير من الخبايا وأصبحت من الأكثر انتشارا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فخلال وجوده في البرنامج.

وقال سمير صبري إن الفنانة سعاد حسني لم تمت منتحرة كما انتشر خلال السنوات الماضية على الإطلاق وأكد أن ما حدث بالفعل وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي، أكدت أنه لا يوجد كسر في الجمجمة كما أشيع بما يؤكد عدم وجود انتحار وأنه يعتقد أنه حدثت مشاجرة وتركت مقتولة في الشارع ولم تنتحر.

وألمح سمير صبري إلى أن صاحبة الشقة التي كانت تسكن فيها سعاد ربما لها يد في الأمر فكانت تشرب المخدرات وأثناء التسجيل معها في التحقيقات المصورة التي قدمها كان كلامها متضارب إلى حد كبير وهو ما ظهر للجمهور بما يشير إلى معرفتها أو تورطها في الأمر لكن دون دليل ملموس حتى الآن.

أسباب اعتزال شادية 

وعن أسباب اعتزال الفنانة الراحلة شادية، قال سمير صبري إنها أصيبت بحالة نفسية سيئة وبصدمة كبيرة بعد وفاة شقيقها طاهر وبعدها أصابتها حالة أخرى حين أخبرها الأطباء بإصابتها بسرطان الثدي وحاجتها لجراحة لاستئصاله ولكن في أمريكا أكد الأطباء عدم إصابتها فقررت التقرب إلى الله والاعتزال تماما وهو ما حدث.

اقرأ أيضًا:

الباز يكشف كواليس وفاة عمر خورشيد 
حقيقة زواج سمير صبري من سماح أنور


الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بـ3.5 مليار جنيه.. تفاصيل طرح «التموين» منطقة لوجستية جديدة بالشرقية

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

وزير التعليم يكرم ابنة أحد شهداء الوطن: سنحاسب المخطئ

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

محافظ الجيزة: دعم منظومة النظافة بمعدات بـ45 مليون جنيه

image description

أسيوط تكرم فريقها الصحي على جهوده في مواجهة كورونا

image description

جامعة أسيوط تكرم مدير عام الشؤون الهندسية لبلوغه سن المعاش

image description

محافظ أسيوط يكرم قيادات التموين بعد ضبط قضايا تموينية

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

الأكثر قراءة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الرئيس يوجه بتوفير عوامل النجاح لتصنيع السيارات الكهربائية

إحالة 3 إلى محكمة أمن الدولة العليا لقيادتهم جماعة إرهابية

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً.. والقاهرة 18

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موجة برد حادة بالكويت والحرارة تصل لـ«صفر» الأربعاء

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

أتيليه العرب ينظم معرض «مبدعون خالدون» في نسخته الثالثة.. 30 يناير

في يوم ميلاد «الأسواني»: نورك معنا يا أبي

«بلى يستقيم».. كتاب جديد عن أروقة للنشر

صدور «القطارات فائقة السرعة» لـ لين شياو ياون عن دار صفصافة