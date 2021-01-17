رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تطهير خطوط الصرف الصحي وإصلاح الأخطار في دسوق بكفر الشيخ

الأحد 17/يناير/2021 - 12:23 م
تطهير خطوط الصرف
تطهير خطوط الصرف الصحي
عمرو الشامي
طباعة
شهدت مدينة دسوق وعدد من قرى المركز بمحافظة كفر الشيخ، أعمال تطهير خطوط الصرف، وأعمال نظافة وتجميل بالقرى، ورفع المخلفات، وتطهير المصالح الحكومية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بالتنسيق مع المهندس هاني البسيونى، مدير منطقة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نعمان أبو زور، رئيس شبكة الصرف الصحي بدسوق.

أكدت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، جاري استكمال أعمال التطهير بمنطقة المحكمة، وتطهير شارع السجل المدني،وتم اصلاح أخطار الصرف بمناطق مختلفة من المدينة منها، شارع الحمادي، وحاره قويطه، شارع السجل المدني، وشارع الشهداء دحروج، وشارع الاتحاد دحروج، وشارع سيدي ابراهيم، والمحرقة، ونهاية الغفران، وشارع المعمل، والكشلة، وخلف مستشفى الأمومة، وشارع هندسة الطرق.

كما شهدت قرى شمال مركز دسوق "سنهور المدينة، وشابة، والعجوزين، وابو مندور، وكنيسة الصرادوسى، وشباس الملح "،و قرى الجنوب "محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، كفر العرب "، استمرار أعمال حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات، ومسح وتمهيد الشوارع بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى والتوابع لاستكمال صيانة أعمدة الإنارة العامة ومتابعة المشروعات القائمة بالقرى بالإضافة إلى أعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية والمدارس وكافة المصالح الخدمية بالقرى والتوابع واستمرار العمل على فض أي تجمعات وفض الأسواق الاسبوعية،بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية لمتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي، والمصالح الحكومية،وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات، ومحطات خفض المنسوب.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2021

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة «جبالي»

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الصور

image description

بدء أعمال تغطية ترعة بمركز صدفا بطول 250 مترا بأسيوط

image description

7 برامج تدريبية بمختلف التخصصات لرفع مستوى العاملين بمياه أسيوط

image description

غرامات ومحاضر لعدم ارتداء الكمامة على طرق دمياط (صور)

image description

والدة غريق قرية الزوامل: «ملحقتش أقوله يا بشمهندس» (فيديو)

image description

أسيوط: وضع خطة عاجلة لرفع مقالب القمامة بالمراكز والأحياء

الأكثر قراءة

مصدر بـ علمية كورونا: رصدنا تحورات في الفيروس.. والأعداد المعلنة ليست شاملة

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

مصدر بـ«علمية كورونا»: توقعات بارتفاع إصابات «كوفيد -19» بنهاية يناير

«البترول»: لا صحة لوجود أزمة بالغاز الطبيعي بمحطات الوقود

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

إعادة فتح المتاحف في المناطق الأقل تضررا من كورونا في إيطاليا

موقع مبادرة احلال السيارات الملاكي وقائمة وشروط التخريد واستبدال القديمة

تطعيم الماليزيين العاملين في سنغافورة ضد كورونا

اكتشاف مجمع معبد قديم فى جنوب غربى الصين

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
ماجد حبته
عزل رئيس سابق!
مؤمن المحمدي
هدف حسن شحاتة
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «1-2»
المزيد

الثقافة

«ثورة البنات.. حق اختيار الزوج» محاضرة في المجلس الأعلى للثقافة

جورج بهجوري يفتتح معرضه «اسكتشات» بجاليري مشربية

صدور النسخة الصينية لرواية «بيت الكراهية» للسوري محمد برهان

افتتاح معرض استعادي للفنان محمود عبد الله بجاليري مصر