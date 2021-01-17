ضبط 1236 قضية تموينية خلال 24 ساعة

أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية 1236 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط 2،8 طن "مصنعات لحوم" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.وتمكنت الجهود من ضبط 12000 عبوة "زيت تموينى" مخصص ربطًا على البطاقات التموينية تم تجميعها وعدم توزيعها على البدالين التموينين لصرفها للمواطنين، بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى قدرت بـ 192000 جنيه بحوزة كلٍ من المدير المسئول - أمين عهدة بإحدى فروع الجملة بمحافظة الشرقية، وضبط مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة لاستيلائه على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار وقٌدرت بمبلغ 212420 جنيه.وأسفرت الجهود عن ضبط 46000 قرص أدوية خاصة بعلاج "الأمراض المزمنة" مجهولة المصدر، ومهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن صيدلية بمحافظة القاهرة.كما تم ضبط 28300 قطعة "أجزاء كشاف" – 15000 عبوة فارغة "مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر – 4000 قطعة كشاف ليد "مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة "منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الأدوات الكهربائية "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة.ونجحت الجهود في ضبط 12،24طن " أسمدة زراعية " بدون مستندات ومجهولة المصدر" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع للأسمدة والمبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة، وضبط 22000 لتر "جلسرين – ميثانول" غير صالحة للاستخدام لانتهاء تاريخ صلاحيتها "مستلزمات إنتاج".. تمهيدًا لإدخالها فى عمليات تصنيع الزيوت المعدنية للمحركات، وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج الزيوت المعدنية للمحركات بمحافظة الإسكندرية.