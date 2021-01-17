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الأحد 17 يناير 2021 الموافق 04 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الكهرباء: 24 ألفًا و700 ميجاوات الحمل المتوقع اليوم

الأحد 17/يناير/2021 - 12:43 م
الكهرباء
الكهرباء
أ ش أ
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أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 24 ألفا و700 ميجاوات، مقابل 24 ألفا و500 ميجاوات، أمس، فيما بلغ أدنى حمل أمس 15 ألفا و221 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وقد فعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016، حيث تلقى هذا الخط 9 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى 30 أبريل الماضي.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم، وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلفة والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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