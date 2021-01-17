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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تحرير 18 محضر مخالفة مواعيد غلق المحلات وإشغالات ونظافة بالقليوبية

الأحد 17/يناير/2021 - 12:20 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مفاجئة شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة واستمرت حتى ما بعد منتصف الليل حيث تم تفقد بعض الحدائق بالمدينة (خلف الديوان العام ومنطقة شرق الاستاد) موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها واقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لاهالي مدينة بنها وازالة الاشغالات

ثم توجه بعد ذلك لتفقد أعمال النظافة بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة وشارع احمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المروريه، وتشويه المظهر الحضاري للمدينه وهذا للوقوف علي أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور

وذالك في إطار حرص المحافظة على النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل علي إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة،موجها بضرورة وضع صناديق القمامة وتوعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادره عربه الكارو او عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات وقد أسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساء.

ووجه المحافظ رئيس مدينة قليوب بإزالة الاشغالات المقامة أسفل الدائري حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

ومن جانبه أكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

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