الإمارات تسجل 3.453 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، الكشف عن 3،453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، حيث أجرت 162.251 فحصًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 253.261 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 5 حالات وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 745 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3،268 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي 225،374 حالة.